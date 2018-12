Carige, Cisl e Uil chiedono l'intervento delle istituzioni e della politica per salvare i lavoratori

Liguria - "Il governo e le istituzioni locali non consentano che la comunità genovese e ligure, i cittadini, i risparmiatori e i lavoratori anche quelli delle sedi fuori Liguria, siano colpiti ulteriormente con la distruzione di Banca Carige. Se ciò accadesse, oltre ai responsabili diretti, anche chi non ha fatto nulla per evirarlo ne porterebbe la responsabilità". Lo affermano Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, Alessandro Mutini, responsabile Sas Gruppo Carige, First Cisl, Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, e Mauro Corte, coordinatore nazionale Uilca Carige, nella giornata in cui il titolo ha accusato un pesante calo in Borsa dopo la notizia del defilamento della famiglia Malacalza dalla ricapitalizzazione dell'istituto bancario.



"Chiediamo - proseguono le sigle - che i lavoratori e il sindacato non siano lasciati soli nella difesa di quello che rappresenta per il territorio (e non solo) Carige. Chiediamo che ognuno faccia la sua parte e si mobiliti affinché venga individuata una soluzione, cosa oggi ancora possibile, per il valore della Banca, per chi in essa lavora dentro e fuori dal perimetro regionale".