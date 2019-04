Campagna Consip per l'accessione al portale di e-procurement

A Genova sono stati effettuati acquisti sul Mercato Elettronico della PA (Mepa) per oltre 63 milioni di euro, seguita da Savona con più di 25 milioni di euro di acquisti e La Spezia con oltre 24 milioni di euro. Fanalino di coda Imperia.

Liguria - Parte in Liguria l’iniziativa di Consip “Sportelli in Rete” per attivare, presso le organizzazioni imprenditoriali, sportelli informativi per agevolare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alla piattaforma di e-procurement di Consip che consente di partecipare ad accordi quadro, convenzioni, gare e forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. Consip ha avviato una serie di incontri formativi con il personale delle associazioni di categoria della Liguria, incaricati di trasferire alle imprese del territorio il know-how per l’utilizzo degli strumenti informatici del Mercato Elettronico della PA, in particolare del portale Acquisti in Rete (www-acquistinretepa.it). Le prossime tappe degli incontri formativi sono in programma alla Spezia il 15 aprile, a Genova e Savona il 16 aprile e il 17 aprile a Imperia, nelle rispettive sedi della Camera di Commercio.



Nel 2018 il numero degli utenti abilitati (amministrazioni pubbliche e imprese) all’uso del portale Acquisti in Rete è salito, a livello nazionale, a 241 mila unità (+38% rispetto al 2016). In Liguria le transazioni effettuate nell’anno sono state oltre 23 mila, per un valore pari a 419 milioni di euro con 3.081 utenti abilitati, di cui 2.659 fornitori e 422 amministrazioni del territorio. Con specifico riguardo al Mepa, nel 2018 il valore dei contratti conclusi dalle amministrazioni della Liguria attraverso questo strumento è stato pari a 125 milioni di euro, di cui il 46% con fornitori locali. Nello stesso periodo, questi ultimi hanno venduto beni e servizi per un totale di 88 milioni di euro, di cui il 35% con amministrazioni fuori regione. A Genova sono stati effettuati acquisti sul Mercato Elettronico della PA (Mepa) per oltre 63 milioni di euro, seguita da Savona con più di 25 milioni di euro di acquisti e La Spezia con oltre 24 milioni di euro. Fanalino di coda Imperia che supera comunque gli 11 milioni di euro di acquisti effettuati sul Mepa.