Camera di Commercio: la promozione delle imprese edili in un evento live

Liguria - La promozione delle imprese impegnate nell’edilizia attraverso un evento in diretta Facebook. E’ quanto propone il progetto “Eco-Bati” che vede impegnata la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona che organizza, per il giorno 22 ottobre 2020 dalle 14 alle 18 circa, un evento su piattaforma web e in diretta Facebook rivolto a tutto il settore dell'edilizia e delle costruzioni bio-compatibili in particolare. L'obiettivo dell'Eco-Bati Online Contest, organizzato dal Centro Pastore di Imperia per la Camera di Commercio Riviere di Liguria, è quello di favorire la conoscenza e lo scambio fra le imprese dei tre territori del progetto Interreg Alcotra denominato Eco-Bati: le province di Cuneo, Imperia e i Comuni francesi della regione PACA partner del progetto.



L’evento sarà un punto di incontro tra costruttori, fornitori e utilizzatori di materiali e tecnologie bio-compatibili, come i materiali coibentanti e fonoassorbenti in calce, canapa o altre fibre vegetali, le coperture e i serramenti in legno, ma anche sistemi di contenimento terreni consolidamento in legno, materiali riciclati ed altro. L’evento ha una doppia valenza: promuovere una filosofia eco-compatibile nell'edilizia e promuovere le imprese del territorio imperiese, soprattutto come applicatori e installatori nella vicina Francia e nella provincia di Cuneo.



L’iniziativa sarà realizzata nella forma del "contest", ossia un concorso dove le imprese si potranno contendere un premio simbolico (un cesto di prodotti tipici del ponente ligure) effettuando la migliore presentazione della propria impresa nel tempo massimo di 3 minuti, davanti ad una giuria composta dalle imprese e dai professionisti del settore che parteciperanno alla piattaforma web.



Questo il programma dell’evento:



Ore 14 – Saluti dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e dai Partner del progetto

Ore 14,30 – Svolgimento del Contest (Storytelling e presentazione di aziende provenienti dai 3 territori)

Ore 16 - Seminario online:



Il GPP transfrontaliero Prof. Muscio (GIP-FIPAN)

Il Catalogo dei prodotti eco-innovativi Arch. Dotta (Envipark)

Ore 17 – Dating online (incontri B2B programmati e improvvisati)

Ore 17,30 – Visita virtuale al cantiere presso la Sala multimediale della CCIAA



I tre minuti di presentazione avranno lo scopo di ottenere il gradimento più alto dagli spettatori, che potranno assegnare in forma anonima un voto da 1 a 10 in merito alle seguenti 5 voci:

- gradevolezza della presentazione

- creatività della presentazione

- completezza della presentazione

- innovatività del prodotto/servizio

- effettivo interesse sul prodotto/servizio presentato

Ai 3 minuti se ne aggiungono 2 per le risposte ad eventuali domande dal pubblico.



Le aziende che vorranno partecipare, come contendenti o solo come spettatori, devono iscriversi entro il 19 ottobre 2020 compilando il modulo online accessibile da questo link: https://docs.google.com/forms/d/1LgHr6GCP5Od6qNv5pkZri6STISMxLxC-yTtHJ7UY6JM.



È possibile contattare gli organizzatori (info@centropastore.it) in caso di necessità di assistenza tecnica o ulteriori informazioni circa la presentazione da preparare.