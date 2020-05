Camera di Commercio Riviere di Liguria, nuovi orari di apertura al pubblico per la Fase 2

Liguria - Nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, sportelli attivi tre giorni alla settimana

La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona avvia la Fase 2 dell'emergenza sanitaria ampliando l’offerta di servizi all’utenza.



A partire da lunedì 11 maggio, gli sportelli al pubblico dei servizi camerali saranno aperti al lunedì con orario 8.30-12.30, al martedì con orario 8.30-12.30 e 14.00-16.30 e al venerdì con orario 8.30-12.30.

Il martedì pomeriggio sarà dedicato esclusivamente al servizio di rilascio della firma digitale-CNS, esclusi tutti gli altri servizi di sportello.



Per il rilascio della firma digitale-CNS, in aggiunta al riconoscimento on line dell’utente, gli uffici esamineranno - previo contatto agli indirizzi e mail registroimprese.im@rivlig.camcom.it per la sede di Imperia, firma.digitale@rivlig.camcom.it per la sede di La Spezia, firmadigitale.sv@rivlig.camcom.it per la sede di Savona - i casi in cui si possa rendere necessario il riconoscimento in presenza per ragioni di carattere particolare. In ogni caso il rilascio della firma digitale-CNS avviene sempre su appuntamento.