CISL Liguria: "Il futuro di questa regione dipende dalle infrastrutture"

Liguria - "Le infrastrutture sono la vita o la morte della Liguria - dice Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria -. Se saranno realizzate, diciamo da tempo, ci sarà sopravvivenza per porto, logistica turismo, posti di lavoro, altrimenti Genova e la Liguria andranno in fallimento. Ogni giorno di attesa è un giorno di troppo e purtroppo sono passati anni interi di giorni di troppo. Rimaniamo sulla nostra posizione, quella con cui abbiamo fatto pressing per anni sia sul governo attuale sia su quelli precedenti: infrastrutture subito! Il tema è troppo importante perché chiunque possa usarlo come clava politica a corrente alternata. Bene che anche il mondo delle imprese si stia organizzando, legittima la sua manifestazione. In questo momento serve concretezza e serve l’impegno da parte di tutti ma la politica dia risposte”