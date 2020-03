Blocco dei mutui e rimborsi per i viaggi, le associazioni dei consumatori sono pronte

Liguria - Le associazioni liguri dei consumatori e degli utenti compatte e unite raccolgono l’appello del Presidente della Repubblica e mettono a disposizione dei cittadini consumatori e utenti tutta la loro rete informativa, siti web, social, contatti telefonici, loro sedi e sportelli sul territorio per assistere la popolazione di fronte alle problematiche dei rimborsi viaggi, del blocco dei mutui e di qualsiasi altra tematica che li riguardi come consumatori utenti.



Le associazioni:



- chiedono ai cittadini di segnalare alle associazioni eventuali speculazioni sui prezzi in particolare di quelli dei presiedi al corona virus.



- sono pronte a fornire assistenza a distanza per gli accessi e i siti delle pubbliche amministrazioni per le pratiche sanitarie e previdenziali fiscali.



- hanno attivato un servizio di consegna a domicilio dei generi di prima necessità agli ultra sessantacinquenni e a persone in difficoltà.



- sono pronte ad assistere i cittadini non appena saranno divulgate le norme di tutela di Welfare Lavoro, congedi parentali e contributi economici alle famiglie.



Le associazioni invitano tutti a non recarsi presso le sedi ma di rivolgersi al numero verde 800180431 (il servizio è attivo H 24 a partire da domani sabato 7 marzo) oppure in orario di ufficio ai recapiti delle singole associazioni.