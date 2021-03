Berrino: "Turismo di prossimità sia riscoperta, non ripiego"

Liguria - Turismo di prossimità "come riscoperta, non come ripiego, da agevolare e sostenere. Da agevolare e sostenere. Magari con una legge di agevolazione statale. Senza tralasciare ovviamente il valore dell’incoming estero per cui sottolineo la necessità di veloci decisioni governative in merito a quali passaporti vaccinali saranno accettati. I tour operator interazionali procedono spediti. Non possiamo restare indietro". Lo ha affermato stamani l'assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, intervenendo agli Stati Generali Mondo Lavoro Turismo.