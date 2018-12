Banda larga in Liguria, in ballo cantieri per 13 miloni

Liguria - Nei giorni scorsi in consiglio regionale Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quante risorse del PSR 2014-2020 sono già state ad oggi impiegate e rendicontate per lo sviluppo della banda larga e quante saranno utilizzate entro il 2018. Il consigliere ha ricordato che il Programma Sviluppo Rurale destina oltre 13 milioni di euro alle aree rurali nell’ambito del “Piano strategico banda ultra larga” e che la delibera regionale 1126 del 21 dicembre 2017 definisce le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e il relativo pagamento.

L’assessore all’agricoltura Stefano Mai ha spiegato che, sulla base di accordi nazionali, è stato deciso di conferire al MISE il compito di gestire gli appalti: «Il Ministero, attraverso una società in house, ha assegnato i lavori, che dunque sono cantierabili, e il 12 ottobre scorso ha presentato la domanda di sostegno per i 13 milioni a cui si aggiungono altri fondi». Mai ha aggiunto che la Regione è in attesa della domanda di pagamento da parte del Mise spiegando che «sul territorio sono già partiti diversi cantieri. Credo che non sia possibile ora – ha concluso - formulare una risposta sulle tempistiche in cui il MISE presenterà la domanda di pagamento, ma speriamo che lo faccia entro fine anno».