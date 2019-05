Anche a Pasqua il turismo spezzino cresce ma per il M5S i conti non... tornano

Liguria - Va bene il movimento turistico in Liguria nei primi mesi del 2019, nonostante le molte difficoltà che amministratori e operatori hanno dovuto affrontare a seguito delle note vicende del secondo semestre 2018. I dati di marzo pubblicati oggi dall'Osservatorio Turistico confermano le rilevazioni provvisorie già comunicate dalla Regione a fine aprile. Il confronto con l'anno precedente, al netto del fine settimana pasquale che nel 2018 è coinciso con gli ultimi giorni del mese, evidenzia un deciso incremento di arrivi e presenze. Dal 1° al 27 marzo, in un periodo di bassa stagione come il mese di marzo con ancora molte strutture chiuse, si sono registrati 232.484 arrivi a fronte dei 190.607 del marzo 2018, pari a un incremento del 21,97%, e 581.955 presenze rispetto alle 532.191 del 2018, pari a un incremento del 9,35%. Anche i dati attualmente disponibili sulla pasqua 2019, confrontati con la pasqua 2018, segnano un incremento significativo: +14,94% di arrivi, 124.852 rispetto a 108.626 e 310.512 presenze rispetto a 265.225 pari al 17,07% in più.

Nel dettaglio provinciale salta subito agli occhi il risultato del territorio spezzino, che conferma una tendenza ormai consolidata: nel periodo pasquale l'incremento è del 30.8 di presenze. Anche la provincia di Genova, che a seguito della mareggiata che ha colpito il Tigullio è sotto osservazione per la stagione primaverile, nel periodo pasquale ha registrato un incremento di 8.803 presenze, pari al 12,5%. Buoni i risultati anche per Imperia e Savona, che rientrano entrambe nella media regionale con un incremento superiore al 15% sia di presenze che di arrivi.



"In merito alle presenze in Liguria, la tabella pubblicata dall'Osservatorio turistico regionale riporta, confrontato con i dati del 2018, un secco -2,78% per il mese di marzo - dichiara il consigliere regionale Fabio Tosi -. Leggendo il dato complessivo riportato in tabella (allegata), tra gennaio e marzo in Liguria hanno soggiornato 42.385 persone in meno (ripetiamo: in meno). Le tabelle, ci sembra, parlano chiaro... e allora l'assessore al turismo ci deve spiegare esattamente dove ha trovato quel trionfalistico +21,97% così platealmente sbandierato con la nota stampa diffusa in mattinata, durante i lavori del Consiglio regionale. Non trovando riscontro con quanto pubblicato dall'Ente, ci chiediamo: ma a cambiare, in Liguria, è il vento o... il venti?".