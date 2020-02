Alleggerimento fiscale, la Regione cerca la sponda dei sindacati

Liguria - Ha preso il via oggi il percorso di concertazione tra Regione Liguria e i sindacati confederali Cgil Cisl e Uil regionali per individuare ulteriori misure di alleggerimento fiscale a sostegno delle fasce di reddito medio basse della popolazione. Presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore al Lavoro Gianni Berrino e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil regionali, Federico Vesigna, Luca Mastripieri e Mario Ghini.



L’incontro odierno fa seguito all’intesa siglata a dicembre 2019 dal presidente Toti con i tre rappresentanti sindacali che ha determinato l’inserimento nella manovra di bilancio 2020 di una specifica detrazione sull’addizionale regionale Irpef pari a 28 euro per tutte le famiglie con almeno 2 figli a carico e con un reddito fino a 15mila euro. La misura riguarda circa 25mila famiglie in tutta la Liguria.



Nel corso della riunione è stato deciso di avviare una fase tecnica di approfondimento per verificare la possibilità di potenziare la misura già adottata in termini di estensione delle risorse disponibili e di platea dei beneficiari.