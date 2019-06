Alessandro Laghezza al Trasport Logistic di Monaco di Baviera

Liguria - Al Transport Logistic di Monaco di Baviera, la maggiore Fiera europea dedicata al trasporto delle merci e alla logistica, Alessandro Laghezza Presidente della Laghezza Spa ha presentato ieri i porti liguri. L’evento è stato organizzato da Spediporto nell’ambito dello stand del Porto di Genova.

“E’ molto importante presentare le potenzialità della nostra portualità in un contesto internazionale – commenta Laghezza -, perché i porti liguri possono costituire un vero e proprio gateway per l’Europa, e non solo per il tradizionale mercato del nord Italia. La capacità di connettere i nostri porti con i ricchi mercati mitteleuropei è la vera sfida del futuro, che va vinta non solo attraverso investimenti infrastrutturali, ma anche attraverso l’ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture immateriali. Dobbiamo lavorare insieme per i nostri territori” conclude il Presidente di Laghezza Spa.