"Rider, accordo storico per la Liguria"

Liguria - Rider, Filt Cgil - Fit Cisl e Uiltrasporti della Liguria hanno sottoscritto un accordo con alcuni dei maggiori committenti: BRT – SDA – GLS e con l’Associazione Datoriale FEDIT. "L’intesa - spiegano dalla Uil ligure - riguarda l’orario di lavoro, le retribuzioni e i premi per i driver uguali per tutti i cantieri, in modo tale da non generare dumping tra lavoratori e aziende nel settore. Accordo che – secondo le OO.SS – andrà sicuramente esteso a tutte le aziende che operano nel settore sul territorio della Liguria".



"L’accordo sottoscritto si può definire - prosegue la nota sindacale -, senza timore, un accordo storico per il mondo della logistica della Liguria e non solo. Se consideriamo che per ogni corriere in giro per le città, ci sono state e ci sono ancora circa 70/80 persone in meno fuori casa, possiamo comprendere come il driver sia sempre più una figura centrale nella filiera della logistica - spiegano Marco Gallo, Mirko Filippi e Giovanni Ciaccio, rispettivamente Filt Cgil Liguria, Fit Cisl Liguria, Uiltrasporti Liguria - Per loro abbiamo raggiunto un traguardo importante, che per la prima volta vede coinvolti direttamente i grandi committenti. Si valorizza così l’operato dei corrieri e si danno garanzie di equità tra i diversi cantieri, aumentandone le tutele: ora però è necessario andare avanti con le imprese che non hanno sottoscritto l’intesa”.