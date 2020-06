“Intervento immediato per risolvere i problemi della viabilità in Liguria”

Liguria - La Giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, riunitasi oggi nella sede di Savona, ha approvato all’unanimità un Ordine del giorno, che è stato inviato al governatore della Liguria, sui problemi della viabilità e dei trasporti, allo scopo di rimarcare la situazione di emergenza assoluta in cui versa la mobilità nel territorio ligure.

“E’ una situazione che penalizza gravemente la ripartenza delle attività economiche e la mobilità dei lavoratori, inficiando così la ripresa dell’intera regione, già duramente provata dagli effetti dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia”, sottolinea il Presidente reggente dell’Ente camerale, Enrico Lupi.



La Camera di Commercio stigmatizza in particolare il “collasso” della rete autostradale ligure, acuito dagli spostamenti, soprattutto durante i fine settimana, dei turisti che devono raggiungere le località balneari della Liguria e dalle persistenti chiusure per lavori di lunghi tratti autostradali della regione.

“La Camera di Commercio Riviere di Liguria, facendo fronte comune con l’attività della Camera di Commercio di Genova sul tema dell’isolamento che rischia la Liguria, chiede un intervento urgente ed indifferibile al Presidente della Regione Liguria, affinché si faccia portatore delle istanze delle categorie economiche e si adoperi perché le stesse vengano tradotte in provvedimenti ed interventi immediati che consentano di ristabilire in tempi celeri la normalità della rete viaria dell’intera regione”, conclude Lupi.