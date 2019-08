"Il governo attuale non ha fatto gli interessi dei liguri"

Liguria - "L'esecutivo attuale non ha fatto gli interessi dei liguri, per avviare la Gronda ci vogliono nuove teste pensanti'. Non si può certo dire che il Ministro Toninelli, sarà ricordato per aver fatto gli interessi degli Italiani, certo è che non sta facendo quelli dei liguri. Dire di no alla Gronda, al punto in cui è arrivato oggi il progetto, è il più grave errore che si possa fare e forse, in termini di prospettiva nel medio lungo periodo anche il più macroscopico.

Speriamo che nel valzer e nelle discussioni degli incarichi di Governo, qualora ci fosse un nuovo Esecutivo, non si preveda la presenza di Toninelli che in questi 14 mesi ha prodotto più danni che cose buone. Genova e la Liguria hanno bisogno della Gronda come hanno bisogno anche di tutte quelle opere infrastrutturali che per incapacità e inconsistenza del Ministero dei Trasporti sono oggi ancora al palo. La speranza è quella che non si faccia politica e campagna elettorale sulla pelle dei Genovesi e dei liguri tutti".



Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria