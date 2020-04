+Europa: "Una proposta dalla scienza medica per arginare il contagio nelle rsa"

Liguria - "La strage silenziosa che si sta propagando nelle rsa del nostro paese e di altri stati europei, non risparmiando purtroppo nemmeno la nostra provincia con i casi di Brugnato e di Sarzana, dimostra ancor di più la mancanza di piani di emergenza e di strategie pianificate per affrontare questa grave pandemia". Più Europa Più La Spezia, convinta che le competenze e le conoscenze oltre a dover essere valorizzate e riconosciute, debbano essere necessarie a chi riveste ruoli politici, vuole farsi portavoce di un’importante richiesta, fatta da Michele Usuelli, medico, rianimatore neonatale e consigliere regionale in quota + Europa / radicali italiani nel consiglio regionale Lombardo. "Richiediamo pertanto, al presidente e Toti e all’assessore Viale, che vengano estesi immediatamente i tamponi a tutti ricoverati nelle rsa, consigliando alle loro famiglie, qualora l’esito degli stessi fosse negativo, di far dimettere i propri congiunti e di ospitarli presso di loro, facendo così trascorrere in completa sicurezza e vicino agli affetti il periodo di distanziamento sociale. Tale azione, se intrapresa con rapidità e immediatezza, porterebbe ad una diminuzione dei contagi e della mortalità fra gli ospiti delle rsa, oltre a permettere maggior sicurezza per i lavoratori all’interno delle stesse strutture. Auspichiamo che questa proposta venga accolta e messa in atto nei tempi più brevi possibili".