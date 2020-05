“Difendere sovranità alimentare in Europa e sostenere imprese locali"

Liguria - "L’Europa deve difendere la propria sovranità alimentare garantendo un budget adeguato alla politica agricola comunitaria (Pac), sostenendo così i produttori delle grandi eccellenze territoriali e per non dipendere dall’estero, per cibo e bevande, che sono diventanti un elemento strategico per la ripresa economica dell’UE". E’ quanto afferma Coldiretti Liguria nel commentare le proposte relative al bilancio agricolo presentate dalla Commissione europea nel contesto del quadro finanziario dell'Unione per il periodo 2021-2027.



“Il ruolo che la Pac rappresenta per le imprese, in materia di sostegno ai redditi e all’occupazione agricola – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - è importante anche in una regione come la Liguria, dove permette la salvaguardia di un settore strategico per la tutela del nostro territorio e la valorizzazione delle grandi eccellenze locali. I passi avanti fatti finora non bastano, perché serve una Pac forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate, che possa garantire la competitività delle imprese. Vista anche la situazione attuale che ha arrecato ingenti danni a tutti i settori del Made in Liguria, è ora più che mai indispensabile garantire alla nostra agricoltura le risorse necessarie, anche straordinarie, per continuare a rappresentare un motore di sviluppo che potrà contribuire a portare il nostro territorio fuori dalla crisi che l’ha colpito. Coldiretti continuerà ad impegnarsi nel confronto con Consiglio e Parlamento per assicurare un finanziamento adeguato agli obiettivi della Pac”.