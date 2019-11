"Dati sul turismo positivi, la Liguria tra le regioni preferite per le vacanze"

Liguria - "La Liguria si conferma una delle regioni preferite per le vacanze estive di italiani e stranieri", così il presidente Giovanni Toti commenta i dati su arrivi e presenze del quadrimestre giugno-luglio-agosto-settembre. "Con i dati positivi di settembre si consolida il segno più per l'estate ligure, che chiude la stagione con un incremento del 2,65% negli arrivi e dello 0,24% nelle presenze rispetto al 2018. Sono numeri che ci dicono che sta cambiando il modo di fare turismo, con vacanze più brevi: ma se cambia il modo di viaggiare, non cambiano i posti più belli da visitare e la Liguria con il suo mare, i suoi monti dove fare trekking, i suoi centri storici e la sua enogastronomia, resta sempre una delle mete preferite, non solo a livello nazionale. Sono risultati che premiano le nostre scelte di promozione del territorio, con le campagne nazionali e internazionali, come quella in corso ora a Milano e nei principali aeroporti italiani per promuovere vino e olio della nostra terra, ma anche con il ritorno di Regione Liguria ai principali eventi, europei e mondiali, dedicati al turismo. Naturalmente non ci fermiamo qui: sono già partite le campagne per gli eventi di Natale e Capodanno, perché se la Liguria è bella sotto il sole e l'ombrellone, non è certo meno suggestiva illuminata dalle luci e immersa nella magica atmosfera del Natale".