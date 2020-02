Un astronauta col tricolore: è Gabbani che canta "L'italiano"

Liguria - Vestito da astronauta e col tricolore: è `L´italiano` di Francesco Gabbani | Video

Carrara - Era vestito da astronauta con in mano una bandiera italiana, Francesco Gabbani, che giovedì sera sul palco di Sanremo ha cantato la hit di Toto Cutugno conosciuta in tutto il mondo, "L'italiano". Ultimo a esibirsi in virtù del primo posto nella classifica generale, alla fine, il piazzamento della terza serata, quella dedicata alle cover, l'ha visto comunque nella parte alta della graduatoria, all'8° posto su 24 big.



A differenza di altri suoi colleghi, il cantautore di Carrara ha deciso di esibirsi da solo e non in coppia o in terzetto con altri artisti. Solo Piero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto questa scelta. Al termine dell'esibizione, il pubblico dell'Ariston, nonostante la tardissima serata, ha dimostrato di aver gradito con un lungo applauso l'esibizione di Gabbani che ancora una volta ha dato prova di essere perfettamente a suo agio su quel palco che l'ha visto trionfare per ben due volte.