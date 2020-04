Uil: "Non potremo sfilare nelle nostre città, ma invitiamo a partecipare nelle piazze virtuali"

Liguria - A Genova, Imperia, Savona, La Spezia la Uil Liguria non mancherà di aderire alla piazza virtuale che lega il nostro impegno a quello delle tante associazioni, Anpi in testa, che il 25 aprile celebreranno la Liberazione dal nazifascismo. Un impegno che, per il sindacato, si rinnova ogni giorno tenendo alti i valori della Costituzione e della Resistenza in ogni luogo di lavoro. "Quest'anno non potremo sfilare nelle nostre città - dice Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria -, ma invitiamo iscritti e cittadini a seguire nelle piazze virtuali indicate in questo link, l'Italia che ricorda un giorno importante, forse il più importante per il nostro Paese". A questo indirizzo il programma del 25 aprile: www.anpi.it/articoli/2306/la-grande-piazza-virtuale-del-25-aprile-il-programma.