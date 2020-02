Sanremo 2020, intervista in ginocchio per Gabbani: "Il ricordo più bello? L'affetto delle persone"

Liguria - "Il ricordo più bello di questo Sanremo? L'affetto delle persone». È proprio così per Francesco Gabbani: il pubblico, col televoto, l'aveva incoronato vincitore del festival, ma le giurie della sala stampa e quella demoscopica hanno ribaltato il risultato e il premio più ambito della musica italiana è andato a Diodato con "Fai rumore".



Dopo la finale, il cantautore di Carrara, ha commentato a caldo i risultati e si è fatto intervistare in ginocchio per stare ad altezza videocamere (come si vede nel video che alleghiamo): "Non mi aspettavo di tornare al Festival e di poter arrivare addirittura sul podio. Il ricordo più bello di questo Festival? L’affetto delle persone per strada".



Poi sul collega vittorioso, Diodato: "Sono veramente contento, senza ipocrisia, che abbia vinto Diodato. Si merita questo premio che io ho già vissuto. È un artista completo e canta e scrive canzoni con l'anima. Non me l'aspettavo di arrivare al secondo posto".