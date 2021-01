Sagep “Vola a Milano” e sostiene la Lilt

Liguria - “Fotografare un aereo è una passione, far rivivere un volo è far sognare chi non ha ancora volato”. Lo dice nell’introduzione del libro Volare a Milano, coordinato ed edito dalla casa editrice genovese Sagep, il professor Bruno Damascelli, Medico Chirurgo specialista in Radiologia e da anni entusiasta fotografo di aviazione.

Il volume, 184 pagine, formato 24x30, raccoglie foto straordinarie di aerei soprattutto civili, italiani e non, terminal come Malpensa e Linate, su cui si è concentrata l’attenzione dei curatori, che hanno scelto tutti di lavorare gratuitamente per donare il ricavato delle vendite alla LILT, Lega Italiana per la Lotta Italiana contro i Tumori, Associazione Provinciale di Milano Monza Brianza con la quale Damascelli ha rapporti da lunga data.

Bruno Guzzo, proprietario di Grafiche G7 ed ora editore di Sagep, rilevata qualche anno fa, ha sposato subito l’iniziativa, lavorando con un gruppo affiatato che si è impegnato per raggiungere l’obiettivo.

Il volume è stato dato alle stampe a settembre e, nonostante si trattasse di un periodo particolarmente difficile, ha ottenuto subito grande successo.

Volare a Milano è distribuito da Sagep che, in accordo con la LILT, donerà all’associazione l’intero incasso al netto delle spese di stampa e di quanto è trattenuto dalle librerie e dalla rete distributiva, mentre per quanto riguarda le vendite dirette sarà decurtato il costo di stampa e di trasporto.

La raccolta fondi attraverso la vendita del libro sta funzionando bene e i promotori dell’iniziativa prevedono di versare alla LILT la somma di 50.000,00 euro in concomitanza con le imminenti festività.

Tra foto di Airbus e Boeing, Falcon e A380, molte le testimonianze: da Armando Brunini, CEO Sea Group Malpensa, a Silvano Frigerio, Generale di Divisione Aerea dell’Aeronautica Militare Italiana; da Katsuhiko Tokunaga, fotografo di aviazione militare, a Giuseppe Lapenta, Comandante di A330, a Massimiliano Di Monte, Direttore ENAV di Malpensa; dal pilota di Boeing Nicola Marchioli a Daniele Pistoletti, Safety Malpensa; da Paolo Manzoni, Comandante di Airbus, a Stefano Zanetti, comandante dell’A380 della Emirates… Sì, perché nel libro si parla molto anche di decolli e atterraggi, di sicurezza, del ruolo delicato di coloro che vivono nelle torri di controllo, di come interpretare il vento o di come affrontare una tempesta…

Volare a Milano potrà essere acquistato direttamente presso la Sagep (tel. 010 5959539 o 348 6042725) e sarà possibile ricevere la scheda di prenotazione con la relativa scala sconti per acquisti multipli. Il volume, che costa € 40 nella versione in brossura con alette e € 60 nella versione cartonata con sovraccoperta, è anche disponibile in tutte le librerie e su tutti gli store online.