Orientamento, il teatro amatoriale si riunisce a Roma

Liguria - Nuove linee guida sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) al centro di un incontro generale, sabato 6 aprile a Roma, dei presidenti regionali della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), organizzazione leader nel settore con oltre 1500 compagnie e 25mila iscritti e unica realtà teatrale in Italia ad aver firmato con il Miur un protocollo d’intesa in materia.

L’incontro - che sarà coordinato dal consigliere nazionale Giunio Lavizzari Cuneo e vedrà la partecipazione del presidente nazionale Carmelo Pace - prevede la presentazione di un vademecum di aggiornamento sui Percorsi, utile per Comitati e compagnie coinvolte, ma fornirà soprattutto l’occasione per fare il punto sulle esperienze in atto a livello territoriale e su quelle in via di programmazione.

«Quello della scuola – commenta il presidente nazionale Carmelo Pace – è da sempre un mondo con il quale Fita collabora con grande impegno, condividendo l’obiettivo di offrire ai giovani autentiche occasioni di crescita personale e culturale. La firma del protocollo con il Miur ha dato ufficialità e visibilità a questo grande lavoro quotidiano e appassionato e ora – continua Pace –, ad un anno dall’attivazione del protocollo, ci incontriamo per un aggiornamento tecnico sulle novità intervenute, ma soprattutto per scambiarci esperienze, idee e riflessioni. I risultati che stiamo ottenendo – conclude il presidente nazionale Fita – sono molto positivi e stimolanti: penso, tra gli altri, agli incontri con le scuole promossi in Liguria dall’Ufficio Scolastico Regionale per presentare l’attività Fita; o ancora alla recentissima firma di un protocollo d’intesa sui Percorsi tra Fita Sicilia e Ufficio Scolastico Regionale.