Nella nuova campagna social "Liguria Coast to Coast" ci sono anche Lerici e Luni

Liguria - "Liguria Coast to Coast" è la campagna social costituita da cinque video racconti di quattro città della Liguria, quelle che ad oggi hanno aderito all'iniziativa ma il numero può ancora crescere. Alassio e Bordighera nel ponente, Lerici e Luni nel levante le città che hanno subito accolto l'invito a realizzare la campagna. In questi giorni le quattro caratteristiche cittadine liguri approveranno il protocollo di intesa e collaborazione per la valorizzazione dei rispettivi territori. "Si parte da Bordighera - spiega Francesco Teo di Teo Visuals incaricato di realizzare il progetto - con una coppia che intraprende il suo viaggio itinerante per la Liguria dal ponente verso il levante. Si vogliono toccare i temi dell'outdoor, le bellezze paesaggistiche, l'offerta culinaria e commerciale, la scoperta dei borghi ... Per ogni video verrà ricreato un v-log di circa 90 secondi per la pubblicazione sulle differenti piattaforme social. Il quinto video racconterà l'insieme delle attività e delle caratteristiche delle città che hanno aderito al progetto".? "Sono entusiasta di questo progetto - il commento di Mauro Bozzarelli, vicesindaco con delega al turismo del Comune di Bordighera, che con Alassio condivide gli influssi inglesi del tardo ottocento - è il primo di questo genere nella storia della Liguria e sono davvero orgoglioso di farne parte. Credo che sia questo, per il futuro, il modo giusto di operare per una promozione efficace".



"Lerici partecipa con entusiasmo all'iniziativa - le parole del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti - che riteniamo fondamentale per promuovere le bellezze del nostro territorio e far conoscere le infinite attrattive che esso offre, dall'unicità dei nostri borghi fino all'ampia varietà di attività outdoor che qui è possibile praticare, in ogni mese dell'anno. Oggi più che mai, in questo momento delicato per tutti, ma soprattutto per i settori del turismo e del commercio, è necessario fare rete e valorizzare le risorse di una Regione dal fascino unico al mondo". "Credo che questa iniziativa sia la giusta risposta all'esigenza di fare sistema - gli fa eco Alessandro Silvestri, sindaco di Luni - mostrando le varie sfaccettature dell'offerta turistica ligure che sicuramente non è solo mare e spiaggia, ma anche cultura, arte, gastronomia, paesaggi, tradizione... C'è molto da fare e vedere nella nostra regione e confido che questi video possano trasmettere un messaggio completo e intrigante".



"Apprezzo molto la volontà di questi comuni da ponente a levante - la conclusione dell'Assessore Regionale Gianni Berrino - importanti per il panorama turistico della nostra regione, a raccogliere il mio invito alla sinergia e alla collaborazione. Faccio i complimenti agli ideatori di questa bella iniziativa, nella quale con ottimi video si evidenziano le qualità culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dei borghi coinvolti e invito anche tutti gli altri ad aderire. Ritengo infatti che solo facendo gruppo con una cooperazione sinergica tra comuni si potranno superare le avversità del momento e ripartire tutti alla grande richiamando tanti turisti nel nostro territorio".