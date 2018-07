Musica e show di alta qualità nell’estate del Royal Hotel Sanremo

Liguria - Relax, benessere, gusto ma anche musica e show di alta qualità. È l’estate targata Royal Hotel Sanremo che anche quest’anno si conferma eccellenza del soggiorno turistico per tutta la famiglia.



Il 5 stelle lusso nel cuore della città dei fiori ha infatti completato la già ricca proposta di soggiorno con un ricco programma di eventi che iniziati alla fine di giugno si protrarranno fino a domenica 2 settembre. Più di cento appuntamenti tra intrattenimento per bambini e performance musicali riservate ai più grandi, aperti tanto agli ospiti quanto agli esterni.



Nel dettaglio, il calendario Folies Royal 2018 dedicato ai piccoli, prevede ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 21, giochi culinari firmati LabMi. Ideato dall’architetto Roberta Esposito, LabMi si sviluppa in due originali: Creative chef e Pizza chef. Nel primo, i bambini, che indosseranno divise da chef messe a disposizione dallo staff, si cimenteranno in “Ortobello”, la città dei cibi non voluti, e nella preparazione di divertenti tramezzini. Nel secondo, invece, conosceranno aneddoti sulla pizza e la sua storia e, sempre vestiti da chef, sforneranno pizze davvero fantasiose.



Il mercoledì e la domenica i laboratori di baby cooking lasceranno spazio al Teatro dei mille colori curato dall’attore sanremese Salvatore Stella. Quindi, dalle 19.30 alle 21.30 i piccoli ospiti potranno assistere a show poliedrici di cabaret, magia, teatro e giocoleria.



Tutti gli eventi riservati ai bambini si terranno a bordo della scenografica piscina firmata Giò Ponti, vicino al Ristorante Corallina, così che mamma e papà potranno concedersi momenti di tranquillità, gustando una sfiziosa cena a lume di candela e godendosi gli appuntamenti musicali a loro riservati: ogni lunedì i sound del dj set locale Federico Saltari e dal martedì alla domenica live music.



Nel corso di questa settimana si succederanno: martedì 24 luglio Gian Luca Boetti e il suo pianobar per una serata tra evergreen, classici della canzone italiana e internazionale nonché hit del momento; mercoledì 25 Beatrice & Serena duo, quindi il talento vocale di Beatrice Orrigo, accompagnata dalla fisarmonica e dalle tastiere da Serena Lo Faro, per un elegante excursus nella musica leggera; giovedì 26 spazio invece al duo sax, voce e pianoforte dei The Swing Jazz che con i loro pezzi soft jazz ma anche evergreen reinterpretati in chiave swing, saranno il sottofondo ideale per una serata ricca di charme. Venerdì 27 spazio al trio voce, chitarra e basso dei Fled che, guidato da Edoardo Cinalski, si esibirà con un vasto repertorio che va dai grandi classici del jazz ai cantautori fino al pop. Sabato 28 sarà invece la volta del duo femminile Valbossa che con le musiciste e vocalist Valbilene Coutinho e Marisa Fagnani regalerà suoni garbati all’insegna delle calde atmosfere brasiliane. Il “Music Time” della quarta settimana di luglio organizzato dall’albergo Sanremo sarà chiuso dal Sonny & Dimi duo il quale, utilizzando il loop, in un vortice di raffinate percussioni elettroniche, intraprenderà un viaggio musicale che partirà dagli anni ’50 e arriverà fino ai giorni nostri.



Il calendario di eventi del Royal Hotel proseguirà nel corso dell’estate con i suoi appuntamenti dedicati a tutta la famiglia e sempre nel segno della qualità e della ricercatezza.