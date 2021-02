Musica classica nelle pause dello streaming consiliare

Liguria - Piacevole novità per chi segue o deve seguire la diretta streaming del consiglio regionale della Liguria. Infatti ora nelle pause, più frequenti perché oltre a capigruppo e incontri ci sono anche gli stop per arieggiare in chiave anti contagio, l'immagine fissa dell'assise è accompagnata da celebri brani di musica classica pescati qua e là negli ultimi secoli. Un vero piacere, certo col rischio - con tutto il rispetto del lavoro consiliare - che un'interrogazione a risposta orale interrompa sul più bello Eric Satie.