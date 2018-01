Modigliani, così la mostra fake genovese sta facendo parlare il mondo

Più di venti delle opere esposte sono risultate essere falsi e oggi le testate di tutto il globo parlano della notizia. Alcuni visitatori chiedono i risarcimenti, ma Palazzo Ducale si è dichiarato parte lesa.

Liguria - Il caso dei quadri di Modigliani esposti il marzo scorso a Genova a Palazzo Ducale sta letteralmente facendo il giro del mondo in pochissimo tempo. Se la perizia verrà confermata da una sentenza definitiva, il destino di queste opere, fino a pochi mesi fa valutate milioni di euro, sarà di essere distrutte.



Questo prevede la legge e questo invocava solo 15 giorni fa dalle colonne di Le Monde l’esperto d’arte e studioso di "Modì" Marc Restellini, uno dei primi insieme al toscano Carlo Pepi ad accusare le opere in mostra a Genova di essere "una colossale truffa dato che le cornici dei dipinti sembrerebbero provenire dall’Europa dell’Est e dagli Stati Uniti, aree che non hanno nulla a che fare con il periodo e il contesto storico di Modigliani".



Provate ora a scrivere la parola "Modigliani" su Google e vedrete come siti di ogni paese ne parlano già dal 10 gennaio, come il affronti l'argomento il quotidiano britannico Telegraph, o addirittura la Bbc, che titola un pezzo online "Italian police investigate organisers of fake Modigliani show". Così come il Cape Breton Post e Indipendent: "Exhibition of works by Italian artist Modigliani revealed to be almost entirely fake". Per non parlare di The Times, Artsy, Apollo Magazine e tanti altri...

Insomma in questi giorni tutto il mondo parla di Genova e della mostra visitata anche da tanti spezzini che sembra essere una colossale truffa che ha fregato migliaia di visitatori, i quali ora vogliono i risarcimenti. Come si comporterà il Ducale dato che si è dichiarato "parte lesa"?