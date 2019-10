Mecconi, Bernardini e Simeone al Festival del Mare di Laigueglia

Liguria - Dalla sera di venerdì 11 a domenica 13 si svolgerà a Laigueglia l’ottava edizione de “Il Salto dell’Acciuga” il Festival dedicato alle Culture del Mare, con centinaia di eventi, mostre, laboratori, concerti, banchi gastronomici con tante prelibatezze mediterranee.

Anche quest’anno sarà presente il trio Bernardini, Mecconi, Simeone che avranno l’onere di inaugurare il Festival. Mauro Moroni, uno degli organizzatori, dice: “Livio, Beppe ed Egildo, originari del Golfo dei Poeti, sono artisti che con la loro creatività, competenza e sensibilità hanno arricchito molte edizioni della nostra manifestazione.

Quest'anno ci onoreranno presentando un recital appositamente creato per l'ottava edizione de "Il Salto dell'acciuga", che sarà incorniciato nella splendida sala dell'Oratorio di Santa Maria Maddalena. Non esiste modo migliore per inaugurare il fine settimana del Salto.” Ma non solo: “A dieci anni dalla scomparsa di Nico Orengo, sarà riproposto il reading che i nostri amici, spezzini e grandi artisti, presentarono durante la prima edizione de ‘Il salto dell'acciuga’. Correva l'anno 2012 e con noi c'era anche quella meravigliosa persona che era Luigi Camilli. Dedicato a te. Ciao Luigi.”



Il Salto dell'acciuga - ottava edizione - 12 e 13 Ottobre – Laigueglia



ANTEPRIMA: Venerdì 11 - Ore 21 - Oratorio di Santa Maria Maddalena

AVE MARE, IL SACRO E IL MARE

Recital per parole e musica di e con Livio Bernardini, Beppe Mecconi e Egildo Simeone



Domenica - Ore 9 - Molo Centrale

IL SALTO DELL'ACCIUGA

Reading musicale di e con Livio Bernardini, Beppe Mecconi, Egildo Simeone