Liguria al Ttg di Rimini, grande rappresentanza spezzina

Dal 10 al 12 ottobre uno stand di 144 metri quadrati. Il coordinamento di Agenzia “In Liguria” e il lancio di Buy Liguria.

Liguria - Da domani, 10 ottobre, e poi fino al 12 ottobre Regione Liguria, attraverso l’Agenzia “In Liguria”, sarà presente al TTG di Rimini, la principale fiera del turismo B2B. Saranno 19 gli operatori liguri (tour operator, strutture ricettive, società di trasporti marittimi, cooperative servizi turistici) nello stand “Liguria”, da 144 metri quadri. Una presenza importante come spiega Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario dell’Agenzia “In Liguria”, che sarà a Rimini: "Saremo presenti con forza al TTG di Rimini dal 10 al 12 ottobre con uno stand in collaborazione con 19 operatori liguri e la previsione di 450 appuntamenti in agenda degli operatori liguri. Nell’importanza di fare sistema come territorio e di portare il brand Liguria unito a eventi importanti di settore come è appunto la rassegna di Rimini".



Al TTG saranno oltre 200 gli eventi in programma, messi a punto da IEG e distribuiti nelle otto arene all’interno dei padiglioni, dove saranno protagonisti oltre 300 relatori, con tutti i più autorevoli attori dell’industria turistica internazionale. Subito dopo la chiusura del TTG, Agenzia “In Liguria” sarà impegnata nella sesta edizione di Buy Liguria dal 21 al 24 ottobre; in quest’occasione 50 operatori liguri dell’offerta incontreranno 33 buyer internazionali della domanda provenienti da: USA, Russia, Lituania, Lettonia, Romania, Ucraina (nuovi voli diretti Ernest Airlines), Spagna, UK, Germania, Svezia e Paesi Bassi.



Elenco degli operatori:

1 AI POZZI FAMILY & WELLNESS VILLAGE

2 ARBASPAA

3 BEAUTIFULIGURIA

4 COMUNE DI GENOVA

5 CONSORZIO PORTOFINO COAST

6 CONSORZIO MARITTIMO TURISTICO 5 TERRE GOLFO DEI POETI

7 CONSORZIO SERVIZI MARITTIMI DEL TIGULLIO

8 C-WAY INCOMING LIGURIA

9 FRAMURA TURISMO (2 agende)

11 GENOVARENT

12 GIADA RESIDENCE

13 GOLFO PARADISO

14 GRUPPO COZZI PARODI

15 GRAND HOTEL ARENZANO - HOTEL PUNTA SAN MARTINO

16 HOTEL GRANDE ALBERGO

17 KITTY TOURS

18 MIRAMARE THE PALACE HOTEL

19 RETE D'IMPRESE TURISTICHE DELL'ALTO TIRRENO