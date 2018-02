In quattrocento in fila per visitare i teatri storici della Liguria

Liguria - Anche quest'anno le guide abilitate dell'associazione Guide Turistiche della Liguria ha organizzato una serie di eventi per celebrare la giornata internazionale della guida

turistica, istituita nel 1990 dalla World federation of tourist guide associations

(WFTGA), promossa in Italia dalla Associazione nazionale guide turistiche (ANGT).

Tutte le visite guidate in programma si sono svolte nei giorni 24-25 febbraio e, nonostante il vento pungente, le basse temparature e (nella giornata di domenica) il nevischio, sono hanno avuto un ottimo successo di pubblico, che è arrivato agli appuntamenti numeroso. Molto pubblico locale, ma anche turisti, attratti da mete affascinanti e inconsuete; alcune

persone hanno seguito più visite nel corso del weekend.



Tema della manifestazione del 2018 i teatri storici della Liguria: il Teatro Sociale di Camogli, il Teatro della Villa Duchessa di Galliera, il Teatro degli Impavidi di Sarzana sono stati oggetto di visita sabato 24 febbraio; domenica 25 febbario ci si è concentrati sui teatri Chiabrera e Sacco di Savona, i teatri della Genova del passato e il Teatro Civico della Spezia.

In totale in liguria 410 persone hanno partecipato alle visite, con la punta più alta a Savona con 90 partecipanti. Per le sole visite nella città metropolitana di Genova si sono raccolte offerte libere (per un totale di 540 euro) a favore della Fondazione Teatro Sociale di Camogli e per partecipare al restauro di una statuetta del presepe del Santuario Nostra Signora delle Grazie di Voltri e di una opera di Emanuele Luzzati, conservata dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.