Il mare nell’immaginario infantile, concorso per giovani artisti

Liguria - Al via il concorso per giovani artisti “Il mare nell’immaginario infantile”. Il progetto nato da un’idea di Liguria Nautica e del Centro Sperimentale di Arte Contemporanea ha l’obiettivo di aiutare i più piccoli chiusi in casa a causa dell’emergenza, a vincere i momenti di noia attraverso l’espressione della propria creatività. Tema del concorso “Il mare nell’immaginario infantile: un’avventura nella mia barca”. I piccoli artisti potranno esercitare la loro immaginazione raccontando il proprio rapporto con le imbarcazioni ed il mare, reale o fantastico che sia. Due le sezioni previste. I bambini fino a 6 anni potranno partecipare inviando un disegno. I ragazzi dai 6 ai 12 anni potranno esercitare la loro immaginazione scrivendo un racconto. "Alla proposta di collaborazione con il Centro Sperimentale di Arte Contemporanea abbiamo risposto con entusiasmo - sottolinea Claudio Carmosino, direttore commerciale di Liguria Nautica. La nostra rivista è legata al mare. Questo concorso è stato per noi lo spunto per mettere a disposizione la nostra visibilità per coinvolgere, ancora di più i nostri lettori che si trovino a vivere questi giorni di isolamento in casa con i propri figli, aiutandoli nel creare momenti di svago che alleggeriscano questo periodo di emergenza".



"Il Centro Sperimentale di Arte Contemporanea ringrazia vivamente Liguria Nautica perché questo concorso, in preparazione per il 2021 con le scuole, è stato acquisito in anteprima dalla rivista per dare un aiuto ai genitori, in particolare yachtman, che si trovino ad avere i bambini ad annoiarsi in casa.- sottolinea il presidente del Centro Sperimentale Pier Vittorio Gatti - L’iniziativa al termine di questo periodo di restrizione sarà inserito come premiazione nel grande Festival del ritorno al mare che prevede una serie di eventi ludici e culturali per riprendere un rapporto di serenità dopo la tempesta". Le opere dei giovanissimi autori dovranno essere inviate alla redazione di Liguria Nautica entro il 30 maggio 2020, caricando disegni e racconti nella pagina dedicata: www.ligurianautica.com/concorso/ dove sarà possibile iscriversi e prendere visione del regolamento. A leggere ed analizzare gli elaborati sarà una giuria composta da giornalisti della redazione di Liguria Nautica, dal direttivo del Centro Sperimentale di Arte Contemporanea e da personalità del mondo dell’arte, del design, del giornalismo e della nautica, come l’architetto Anna Steiner, l'architetto Franco Origoni, l’artista Lena Liv, la biologa marina Sabina Airoldi, il fumettista e velista Davide Besana, il giornalista Maurizio Bulleri, lo scrittore Alberto Cavanna e la scrittrice Elettra Nicodemi.



Tutte le opere dei giovanissimi artisti saranno pubblicate. Il comitato di esperti selezionerà inoltre alcuni lavori ritenuti particolarmente efficaci nel rappresentare il mondo della nautica dal punto di vista di un bambino. A tre disegni e a tre

racconti sarà corrisposto un riconoscimento. Al termine del concorso, quando le condizioni emergenziali lo consentiranno, i piccoli artisti saranno invitati ad una festa finale che si terrà alla Foce del Magra nel parco di Ripa Verde, nell’ambito del Gran Festival del ritorno al mare. Partner del concorso Chiara Benassi che ne ha realizzato l’immagine, Italian Yacht Masters (Associazione Comandanti Mega Yacht), Barbara Amerio di Amer Yachts, Max Ricci pescatore esperto, Nemo Sub.



Premi:

Premio per il lavoro più significativo:

N.1 soggiorno di una settimana per il nucleo familiare a Capo Vaticano negli appartamenti dell’antico mulino “Il Porticello” offerto dal Centro Sperimentale di Arte Contemporanea. Premio per i lavori segnalati dalla giuria per il tutto il nucleo familiare (massimo 2 adulti e 3 bambini):



N. 2 uscite in barca per battute di pesca offerte da Max Ricci, pescatore esperto.



N. 2 tour in semi sottomarino offerto da Nemo Sub.



N. 2 visite guidate a bordo di uno yacht di oltre 50 metri offerto da Italian Yacht Masters.



N. 2 inviti al Salone Nautico di Genova, dove oltre a visitare la manifestazione si potrà salire su alcune imbarcazioni tra cui gli yachts Amer, grazie alla disponibilità di Barbara Amerio.