Il liscio non è solo per gli over, parola di musicisti

"Mare Liscio" è una giovane band ligure che ha scelto la tradizione della musica da ballo.

Liguria - Mare Liscio è una giovane band ligure. Hanno iniziato, quasi per gioco, tre anni fa, e nel giro di poco tempo la loro platea è cresciuta a dismisura così come gli inviti sul palcoscenico. Suonano e cantano musica da ballo, tutta rigorosamente dal vivo. Diretta dal Maestro Maurizio Verdi – al pianoforte e alla fisarmonica - diplomato al Conservatorio, la band è composta da: Elisa Cozzani, al flauto e alla fisarmonica, diplomata anche lei al Conservatorio, da Federico Cozzani, dj alla consolle, e si avvale della collaborazione della cantante Marzia Martini. Una band fresca e giovane. Se volete seguirli, il loro fanclub è su Facebook – Mare Liscio Band, intanto ci siamo fatti raccontare direttamente da loro cosa fanno.



Ciao Mare Liscio, raccontateci, come è nata la vostra band?

L'interesse per la musica - ci dice Maurizio riferendosi a sé e ad Elisa - è nato per entrambi intorno ai 7-8 anni di età, abbiamo successivamente frequentato le scuole medie ad indirizzo musicale e portato avanti gli studi classici di conservatorio. Abbiamo fondato il gruppo nel 2014, quando ancora ci dedicavamo alla sola musica da camera, dopo aver conosciuto l'ambiente della danza, iniziando appunto a ballare.



Perché questo nome?

Il nome della band nasce dal legame con la nostra terra costiera e le nostre passioni legate al mare, ma vuole riferirsi anche alla tradizione del ballo: il valzer, la mazurca e la polca che non mancano mai nel nostro repertorio.



Come si può definire il vostro genere musicale?

Il genere musicale si può definire 'musica da ballo' e comprende tutto quanto è di interesse per i ballerini delle sale, dal Liscio tradizionale alle cumbie e ai moderati, sino ai balli di gruppo con qualche sconfinamento nella 'disco music'.



Progetti per il futuro? Vi espanderete oltre i confini liguri?

Ultimamente siamo molto richiesti come musicisti singoli in altre orchestre più numerose (6-7 elementi), collaboriamo con diversi gruppi savonesi e spezzini che si esibiscono anche fuori regione, in Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e in Svizzera. Una band che si mette in gioco continuamente, al passo con i tempi e soprattutto ancora non

contagiata dalla piaga del playback e dell’uso delle basi musicali. La loro è tutta musica dal vivo, “fatta” su misura per la serata.





Eleonora Persichetti