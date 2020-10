I venti finalisti di AmaSanremo

Liguria - Sono cinque gli appuntamenti con la trasmissione "AmaSanremo", condotta da Amadeus, alle 22.45 su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. Per 20 giovani artisti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria "Nuove proposte" del Festival 2021 (2-6 marzo).



Il percorso a tappe dell'edizione 2020 del contest di Rai1 - spiega la Rai in una nota - porterà solo 10 di loro, nella finale del 17 dicembre, ad aggiudicarsi i 6 posti in palio per la sezione Nuove Proposte del Festival 2021 e a loro si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo. Saranno questi 8 giovani artisti a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per arrivare fino a venerdì 5 marzo, penultima puntata del Festival di Sanremo, quando si conoscerà la canzone vincitrice della categoria Nuove Proposte.



I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. Sono ALIOTH - "Titani"; AVINCOLA - "Goal!"; THOMAS CHEVAL - "Acqua minerale"; CHICO - "Figli di Milano"; DAVIDE SHORTY - "Regina"; FOLCAST - "Scopriti"; GALEA - "I nostri 20"; GAUDIANO - "Polvere da sparo"; GAVIO - "La mia generazione"; GINEVRA - "Vortice"; HU - "Occhi Niagara"; I DESIDERI - "Lo stesso cielo"; LE LARVE - "Musicaeroplano"; M.E.R.L.O.T - "Ssette volte"; MURPHY - "Equilibrio"; NOVA - "Giovani noi"; SCRIMA - "Se ridi"; SISSI - "Per farti paura"; WRONGONYOU - "Lezioni di volo"; GRETA ZUCCOLI - "Ogni cosa sai di te".