I musei liguri riaprono, Luni, Varignano e Firmafede pronti a ritrovare il pubblico

Liguria - I musei statali riaprono al pubblico nei giorni feriali dal lunedì al venerdì secondo le disposizioni attualmente in vigore.

In provincia della Spezia si potranno visitare il Museo archeologico nazionale di Luni e la Villa romana del Varignano a Portovenere, la Fortezza Firmafede a Sarzana riaprirà al pubblico con la mostra “Banksy. 2002-2007 prints selection”. In provincia di Savona riapriranno il Museo dell’arte vetraria altarese, che sarà visitabile il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 18 e Forte San Giovanni a Finale Ligure che sarà invece aperto ogni venerdì dalle 11.30 alle 18.30. Gli ingressi ai musei saranno contingentati per consentire una visita in completa sicurezza. Per prenotare è attivo il portale dedicato www.musei.liguria.beniculturali.it/prenota. Per info: www.musei.liguria.beniculturali.it



La Spezia

Museo archeologico nazionale di Luni e zona archeologica | LUNI

Dal lunedì al venerdì 8.30 -19.30

Villa romana del Varignano | PORTOVENERE

Dal lunedì al venerdì 9-14.30

Fortezza Firmafede | SARZANA

Dal lunedì al venerdì 10-19



Savona

Forte San Giovanni | FINALE LIGURE

Venerdì 11.30-18.30

Villa Rosa - Museo dell’arte vetraria altarese | ALTARE

giovedì e venerdì 14-18