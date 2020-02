Gabbani conquista subito l'Ariston: è primo nella classifica provvisoria

Liguria - Gabbani e Sanremo, davvero una storia infinita. Con la sua "Viceversa", Francesco Gabbani, conquista subito Sanremo 2020. Il primo turno del festival, dopo le prime due serate, è stato "vinto" dal cantautore di Carrara che è balzato in testa alla classifica dei 24 big che si sono esibiti martedì e mercoledì.



Confermate quindi le previsioni, secondo cui, Gabbani avrebbe portato sul palco dell'Ariston una bella canzone con un motivo sin da subito orecchiabile. E con un testo di qualità. Un brano ben diverso rispetto ad Amen e all'entusiasmante ritmo di "Occidentali's Karma" ma certamente non meno gradevole (come si può ascoltare dal video che alleghiamo all'articolo) che ha conquistato sia il pubblico dell'Ariston sia quello di casa, tanto che Gabbani attualmente è in vetta alla classifica demoscopica non solo riguardo alla seconda serata ma anche in quella complessiva. Il cantante di Carrara si è esibito col suo "Viceversa" intorno a mezzanotte sul palco dell'Ariston ed è stato subito un altro successo.



Questa la classifica demoscopica della seconda serata:



1 Gabbani

2 Piero Pelù

3 Pinguini Tattici Nucleari

4 Tosca

5 Michele Zarrillo

6 Levante

7 Giordana Angi

8 Paolo Jannacci

9 Enrico Nigiotti

10 Elettra Lamborghini

11 Rancore

12 Junior Cally



Questa la classifica incrociando le due serate:

1) Francesco Gabbani

2) Le Vibrazioni

3) Piero Pelù

4) Pinguini Tattici Nucleari

5) Elodie

6) Diodato

7) Irene Grandi

8) Tosca

9) Michele Zarrillo

10) Levante

11) Marco Masini

12) Alberto Urso

13) Giordana Angi

14) Raphael Gualazzi

15) Anastasio

16) Paolo Jannacci

17) Achille Lauro

18) Enrico Nigiotti

19) Rita Pavone

20) Riki

21) Elettra Lamborghini

22) Rancore

23) Morgan e Bugo

24) Junior Cally



Francesco Gabbani tornerà a esibirsi oggi, mercoledì, nel corso della serata dedicata alle cover e canterà il classicissimo "L'italiano" di Toto Cutugno.



