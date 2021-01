Franceschini: "No al pubblico a Sanremo, Ariston è un teatro come gli altri"

Liguria - "Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile".

Lo ha scritto su Twitter il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. Sulla scia di questa notizia, le agenzie hanno iniziato a riferire poco dopo dichiarazioni di una possibile rinuncia alla conduzione della kermesse da parte di Amadeus e Fiorello.