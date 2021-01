Egidio Banti ha scritto la storia della parcchia di Riva Trigoso

Liguria - Sabato prossimo alle 15.30 (salvo rinvii per la situazione sanitaria in essere) verrà presentato nella chiesa di Trigoso, in diocesi di Chiavari e comune di Sestri Levante, il libro “Trigoso e la sua parrocchia: il cammino millenario della fede”. Il libro, scritto da Egidio Banti, ripercorre la lunga storia di una parrocchia al confine tra diocesi diverse e per un certo tempo addirittura “contesa” tra Genova e Brugnato, diocesi alla quale il Sestrese era transitato nel 1518, con la “permuta” ottenuta dal vescovo Filippo Sauli. Nel 1959, fatti coincidere i confini dell’ormai unificata diocesi spezzina con quelli della provincia, Trigoso passò poi a Chiavari, ma il suo archivio antico è rimasto parte dell’archivio storico conservato a Sarzana, al quale l’autore ha potuto attingere per il suo lavoro. Il libro è stato promosso dal circolo Acli di Trigoso e il ricavato, a offerta libera, andrà per completare il nuovo sagrato della chiesa.