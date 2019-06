Da Camogli a Castelnuovo, due eventi con i Giovani del Fai

Liguria - In questo primo week-end di giugno i volontari del Gruppo FAI Giovani della Spezia propongono due eventi che si rivolgono a tutti coloro che amano le passeggiate nella natura, la letteratura e il buon cibo!



SABATO 08 GIUGNO



DA CAMOGLI ALL'ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO: PASSEGGIANDO SUL PROMONTORIO DI PORTOFINO CON I GRUPPI FAI GIOVANI DI GENOVA, IMPERIA E LA SPEZIA



Ritrovo: ore 9.30 presso la stazione ferroviaria di Camogli.

I Gruppi FAI Giovani di Genova, Imperia e La Spezia vi invitano a trascorrere una giornata insieme nella splendida cornice dell’Abbazia di San Fruttuoso, rinomato bene FAI della Liguria, incastonato tra le rocce del promontorio di Portofino. Il percorso attraversa la parete nord-occidentale del Monte di Portofino e permette di apprezzare il graduale passaggio dalla zona coltivata, ai coltivi abbandonati, al bosco.

Attraversata una piccola lecceta si oltrepassano alcuni splendidi esemplari di pino domestico giungendo alla cinquecentesca torre del Doria, costruita a difesa delle incursioni moresche, e all’Abbazia di San Fruttuoso, monastero benedettino dell’anno Mille. Questi due monumenti che caratterizzano l’antico borgo di pescatori, dal 1983 fanno parte dei beni del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Dopo aver consumato il pranzo al sacco, saremo accolti dai volontari che ci guideranno alla visita dell’abbazia. Il rientro è libero ma si consiglia il battello fino al porticciolo di Camogli.

Durata: 2h20'

Lunghezza: km 5,1

Difficoltà: media.

Consigliato: abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, borraccia d'acqua e pranzo al sacco.



Contributo: 5€ iscritti FAI, 15 € non iscritti FAI comprensivo di accesso all'Abbazia e visita guidata introduttiva a cura di Alessandro Capretti, Property Manager del Bene.

MAX 20 POSTI DISPONIBILI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: laspezia@faigiovani.fondoambiente.it oppure 338 477 48 29



Questa iniziativa congiunta dei Gruppi FAI Giovani di Imperia, Genova e La Spezia si inserisce all’interno della rassegna PER LE ROCCE, AL MARE, primo evento regionale organizzato da tutti i Gruppi FAI Giovani della Liguria!

Si tratta di una serie di passeggiate ed escursioni lungo il paesaggio roccioso degradante sul mare, tipico della nostra regione.







DOMENICA 09 GIUGNO



"Come sa di sale lo pane altrui"

DANTE ESULE IN LUNIGIANA, TRA CULINARIA, ENOLOGIA E TERRITORIO. IL SOMMO POETA RACCONTATO DAI VOLONTARI DEL FAI GIOVANI LA SPEZIA.



Ore 18

Giardino di Palazzo Amati

via Vittorio Veneto, 2 Castelnuovo Magra (SP)



All’interno dell’evento Benvenuto Vermentino 2019 i ragazzi del FAI Giovani Spezia tratteremo della figura di Dante e sul suo legame con il territorio della Lunigiana, approfondendo in particolar modo l'esperienza dell'esilio nella sua opera principale, la Divina Commedia. Si presenteranno inoltre alcuni riferimenti al mondo della culinaria e alle sue diverse accezioni assunte nell'opera dantesca, con lettura e analisi di passi esplicativi oltre che riferimenti vernaccia.

Interverranno per il FAI Giovani, Cecilia Milocani e Sarah Marini, laureate in filologia, volontarie FAI e docenti in alcune scuole medie inferiori e superiori della nostra provincia

A seguire ASSAGGIA LA LIGURIA! Laboratorio e degustazione di panigazzi, pesto al mortaio e olio in abbinamento al Vermentino ligure!



Evento a ingresso libero.

INFO: laspezia@faigiovani.fondoambiente.it oppure 338 477 48 29