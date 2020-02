Coronavirus, saranno chiuse anche le discoteche

Liguria - Niente da fare neanche per le discoteche e le sale da bello private, anche questi luoghi dovranno restare con le saracinesche abbassate fino al prossimo 1° di Marzo. A precisarlo è Regione Liguria a seguito dell'emergenza proclamata per il contenimento del diffondersi del Coronavirus. Discoteche e sale da ballo sono infatti luoghi dove si concentrano allo stesso tempo molte persone provenienti da località diverse, insomma un posto dove il virus troverebbe terreno fertile per un possibile contagio. La nota della Regione spiega infatti nel dettaglio le misure intraprese per evitarne la diffusione a livello regionale. La decisione sulle discoteche si è resa necessaria per l'avvicinarsi del week-end, momento in cui soprattutto i giovani affollano discoteche e luoghi di ritrovo similari.