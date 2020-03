Come nel Decameron, l'esperienza del Teatro pubblico ligure

Liguria - In questi giorni particolari che siamo chiamati a trascorrere a casa, anche il comune di Vezzano partecipa al progetto di una stagione teatrale sul web che il Teatro Pubblico Ligure ha messo a disposizione di tutta la cittadinanza. Dal sito istituzionale del Comune con un semplice click si potrà essere trasferiti direttamente sulla pagina facebook “Racconti in tempo di Peste”, dove ogni giorno verranno pubblicati letture o racconti di cento artisti. Ogni giorno a mezzogiorno, il Teatro Pubblico Ligure entrerà nelle case dei cittadini con un racconto inedito commissionato a scrittori, giornalisti, filosofi, musicisti, poeti, attori, tra cui Tullio Solenghi, Giuseppe Cederna, Mario Incudine, Paolo Fresu, Maddalena Crippa, Dario Vergassola, che hanno messo a disposizione la loro arte per questo progetto.



La pagina facebook in pochi giorni ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e contatti da tutta Italia. In questo momento di Teatri chiusi, di attività culturali costrette alla sospensione, di spettacoli annullati o rimandati a data da destinarsi, l’Assessore alla cultura Ilenia Orlandi sostiene questo progetto, convinta del ruolo fondamentale che arte e cultura hanno come mezzo di reazione al presente e di costruzione del futuro. Quella del Teatro ligure è un soluzione che non si arrende e anzi ci spinge a reagire, creando nuove forme di incontro, nuovi luoghi e nuove occasioni, per restare vivi culturalmente e spiritualmente. Come nel Decameron l’allegra brigata di sette uomini e tre donne fecero dell'isolamento

necessario un momento vivo di racconto e di umanità in attesa della rinascita del mondo reale, in cui sono l’arte, la letteratura, la poesia a ricreare la vita, a sconfiggere la paura e in definitiva la peste stessa, così vogliamo oggi un luogo virtuale accessibile a tutti. Ecco il link: https://www.facebook.com/raccontiintempodipeste