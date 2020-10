Anche Gli Scarti protesteranno insieme al comparto spettacolo

Liguria - I lavoratori dello spettacolo di Associazione Gli Scarti aderiscono alla Manifestazione nazionale di domani convocata dai sindacati confederali: “Non si tratta di una cieca protesta contro l'ultima chiusura dei teatri, ma la richiesta di una nuova visione per il futuro del nostro settore, di dignità delle nostre condizioni lavorative, di misure e indennizzi che vengano discusse con i nostri veri rappresentanti di categoria (e non con personaggi che rappresentano solo se stessi), e infine di essere trattati come lavoratori, quali siamo.

Spesso sentiamo sbandierare frasi e interventi sull'importanza e sul valore della Cultura nel nostro Paese e nei nostri territori: Oggi la "vuota retorica" non basta più per un settore a rischio sopravvivenza: la crisi che stiamo vivendo ha messo in luce e aggravato in maniera drammatica i problemi e le storture di un sistema già malato: sono necessarie una nuova politica culturale e una nuova politica del lavoro per l'intero settore.”



Manifestazione nazionale in tutti i capoluoghi regionali d’Italia. In Liguria, in cui c’è il divieto di manifestare, si proporrà una forma di protesta alternativa.