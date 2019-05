Alessandra Guerrini nuova direttrice di Palazzo Reale

Liguria - “Un grande in bocca al lupo ad Alessandra Guerrini scelta come nuova direttrice di Palazzo Reale. Figura di lunga esperienza nella gestione dei musei ed esperta storica dell’arte, siamo certi che saprà svolgere al meglio il suo nuovo compito. Arriva dalla direzione di Castello Ducale e dei giardini di Aglie' (Torino), ovvero da un’importante realtà di rete. La notizia della sua nomina, arrivata mentre era in corso a Genova la riunione della Commissione Ministeriale Reti Museali e Sistemi Territoriali: è un buon segno, perché fare rete è il motto di oggi, emerso dalle tante audizioni che qui si sono tenute. Sono certa che l'arrivo di una professionalità di questo tipo contribuirà a consolidare una progettualita' comune tra istituzioni, associazioni e soggetti privati per la promozione e valorizzazione del patrimonio ligure”. E’ il commento dell’assessore regionale alla Cultura, appena appresa la notizia, durante le audizioni della Commissione Reti Museali del Mibac che ha scelto Genova per la sua tappa nel Nord Ovest.



“Sono tanti i progetti che possiamo portare avanti insieme – ha continuato l’assessore - Pensiamo al teatro portato dal sistema Stars di Sergio Maifredi nei siti archeologici del polo Museale, con il sostegno di Regione Liguria: un esempio dei progetti concreti che si potranno condividere". “Come Regione Liguria saremo al suo fianco per fornirle tutto il supporto necessario per svolgere al meglio il suo compito – ha concluso l’assessore – Un ringraziamento a Elisabetta Piccioni che fino a oggi, con lo stesso spirito di collaborazione, ha retto l'interim della direzione del polo Museale dopo che Serena Bertolucci è stata nominata, a inizio anno, direttore di Palazzo Ducale"