Al via le selezioni liguri per La Corrida

Liguria - Appuntamento a Genova per la prossima tappa di casting de La Corrida. L’occasione per partecipare alle selezioni della prossima edizione del programma di Rai1 è il 12 e 13 febbraio. Il programma, prodotto da Banijay Italia, è di nuovo in cerca dei suoi dilettanti allo sbaraglio! Sai cantare, ballare, suonare, recitare o pensi di avere un talento speciale? Conosci qualcuno che sa farlo? È l’occasione giusta per partecipare ai nostri casting ufficiali!



Tutti gli aspiranti concorrenti possono presentarsi ai casting per sperare di accedere alla prossima edizione del programma di Rai1.

Segui tutti gli aggiornamenti sui nostri social: www.facebook.com/lacorridatv/, www.twitter.com/lacorridatv, www.instagram.com/lacorridatv/



Ami esibirti davanti ad un pubblico e pensi di essere un dilettante allo sbaraglio? Allora stiamo cercando proprio te! Partecipare alle selezioni è semplicissimo: puoi chiamare il numero 02-36767454 oppure compilare il form sul sito: http://www.banijayitalia.it/lacorrida.