`San Velentino… inamorati a Camogli`, ancora pochi giorni per partecipare alla rassegna

Liguria - C’è tempo fino al 12 gennaio per inviare la poesia e partecipare alla rassegna di poesie d'amore prevista fra gli eventi culturali di "San Velentino… inamorati a Camogli", manifestazione giunta ben alla sua trentunesima edizione. Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, nel corso del tempo è riuscita a coinvolgere tutti i comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Importante attrattiva è il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine, dato in omaggio dai ristoratori durante le giornate dedicata alla festa degli innamorati. Il successo è stato tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, con scambi di quei piatti collezione ormai considerati quasi introvabili dagli appassionati di questi pezzi. Il Piatto ricordo San Valentino… innamorati a Camogli Edizione 2018 è firmato da Maria Teresa Di Micco.

Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli.



Fra questi, la rassegna di poesie d'amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere.



Da sabato 8 a domenica 18 febbraio 2018 le venti migliori poesie, selezionate fra quelle pervenute in concorso, saranno stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco, location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna valorizzandone i contenuti. Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze presso l’info Point “San Valentino a Camogli” sabato 10 e domenica 11 fino alle ore 15,00; alle ore 16,00 avverranno le consegne degli attestati di “Opera selezionata” agli autori delle 20 poesie pubblicate.



NOVITà 2018: le 20 poesie selezionate saranno ulteriormente valorizzate attraverso la loro pubblicazione all’interno del libro “Teneramente atteso” in stampa ad aprile 2018 dedicato ai grandi scatti fotografici dei tramonti più belli di Camogli, che tanto l’hanno resa famosa nel mondo. L’accostamento delle poesie d’amore alle fotografie pubblicate, selezionate fra le pervenute nell’ambito del Concorso Fotografico “Teneramente Atteso” lanciato dall’Hotel Cenobio dei Dogi, renderanno ancora più suggestivi i colori e l’imponenza delle sfumature che i tramonti di Camogli sono in grado di assumere coinvolgendo emotivamente il lettore.

Autore e ideatore del libro è Giuseppe Giusto, testimone di un nobile gesto che ha deciso di devolvere interamente in beneficenza i proventi dalla vendita dell’opera.



Premio Speciale. Una giuria accreditata assegnerà il “Premio Speciale” ad una delle delle 20 poesie selezionate. L’ autore riceverà in premio un week end a Camogli con cena presso uno dei ristoranti di San Valentino a Camogli oltre ad una visita personalizzata nell’affascinante Abbazia di San Fruttuoso (costruita tra il X e il XIII secolo, restaurata e aperta al pubblico dal FAI – Fondo Ambiente Italiano dal 1988, un luogo magico immerso nella natura, raggiungibile esclusivamente via mare o attraverso i sentieri del Parco di Portofino) guidata dal direttore.



Si invitano quindi gli autori a partecipare alla rassegna, inviando tramite posta o via mail ai recapiti sotto riportati, entro il 12 gennaio 2018, una sola poesia inedita della lunghezza massima di 15 (quindici) righe (escluso il titolo ed eventuali righe bianche di spazio se necessarie) in lingua italiana con versi composti al massimo da endecassilabi.



Le poesie selezionate e pubblicate verranno firmate con le iniziali dell’autore al fine di distinguerle nel caso di titoli simili; eventuali dediche dovranno essere contenute in una sola riga, che sarà riportata in calce in carattere più piccolo.



E.MAIL: poesie.sanvalentinocamogli@gmail.com



Indirizzo : Comune di Camogli, Assessorato alla Cultura, Via XX Settembre 1, 16032 Camogli



Info: poesie.sanvalentinocamogli@gmail.com