"Patrimonio consultabile online", lo scherzo malriuscito dell'Archivio di Stato di Genova

Liguria - Uno scherzo che, visto il contesto, non ha strappato molti sorrisi. In anticipo di un giorno sul 1° di aprile, l'Archivio di Stato di Genova ha comunicato ieri attraverso i propri canali social che avrebbe reso consultabili sulla Rete i propri preziosi documenti a partire da oggi. "Da domani tutto il patrimonio dell'Archivio di Stato di Genova sarà consultabile online", annunciava un messaggio corredato da un ritaglio di immagine di difficile decifrazione. Oggi si scopre che si trattava del muso di un pesce, indizio dell'atroce beffa che si è materializzata per studiosi e appassionati.

In questo periodo di vita domestica obbligata, poter dare un'occhiata a quel patrimonio avrebbe di certo garantito un diversivo per tante persone in tutta la Liguria e non solo. Molte entità e istituzioni si sono mosse in questo senso per rendere accessibili i propri servizi da remoto in queste settimane. In Italia la digitalizzazione dei documenti antichi è un processo ancora in divenire e la burla sarebbe forse servita in un altro contesto a sollevare il problema dei fondi alla cultura. Ma oggi in tanti non l'hanno presa bene.