"In viaggio con la figlia" otto clip per raccontare la Liguria più bella

Liguria - Un padre e una figlia viaggiano in auto per la Liguria e nel loro itinerario scoprono la varietà e la qualità dell’artigianato regionale. Questo lo spunto attorno al quale ruota il racconto, diviso in otto brevi clip di pochi minuti, realizzato da Confartigianato Liguria (con il contributo della Regione Liguria ed in collaborazione con Genova Liguria Film Commission) per far conoscere le eccellenze della produzione artigianale ligure. La produzione è di Lucerna Films e la regia di Giorgio Molteni. Le clip potranno essere utilizzate in una sorta di palinsesto molto libero in canali televisivi oltre ad essere inserite in rete come web serie sul Canale You Tube.

“In viaggio con la figlia“ ha una connotazione leggera, sentimentale, piacevole e divertente. Il viaggio, organizzato dalla figlia, serve a raccogliere spunti o altro per mettere insieme il corredo in vista del matrimonio della ragazza, all'insaputa del padre: prende campo in questo modo lungo la narrrazione, da un episodio all’altro, una linea di “suspence” che porterà lo spettatore a voler capire come andrà a finire il viaggio.

Per la realizzazione delle otto clip sono stati coinvolti esclusivamente soggetti liguri (imprese, regista, sceneggiatrice, produttore ed attori) ed è quindi una produzione totalmente "Made In Liguria".

Per la realizzazione delle scene hanno partecipato direttamente ventiquattro imprese, dall'automotive per l'auto d'epoca al benessere con l'acconciatura e il trucco; dalla comunicazione per le riprese, montaggio e foto, alla moda e agli accessori con capi di maglieria e pret-à-porter, gioielli, bijoux, borse, foulard, stole e occhiali; dall'oggettistica e dai tessuti come i damaschi di Lorsica al ferro battuto, dal vetro di Altare all'agroalimentare con focaccia, cioccolato, birra e vino.

"“Crediamo fortemente in questa iniziativa che vede la messa a sistema delle competenze di Regione Liguria, Confartigianato Liguria e Genova Liguria Film Commission. - ha dichiarato Ilaria Cavo, assessore alla Formazione e alla Cultura di Regione Liguria - ‘In viaggio con la figlia’ è un progetto sostenuto dalla nostra amministrazione tramite fondi regionali del programma triennale della formazione. Siamo convinti che la rete costituita da diverse realtà possa portare a ottenere risultati significativi nella promozione a 360° del nostro territorio, grazie anche ad una strategia innovativa che comprende l’utilizzo dei social network e delle nuove tecnologie. L’intento è quello di far conoscere l’artigianato anche come attività direttamente riconducibile alla cultura, puntando sul coinvolgimento delle tante aziende che hanno fatto pervenire la propria adesione con entusiasmo e collaborazione. Anche per la realizzazione del video tutti i soggetti partecipanti sono liguri, un modo per esaltare le competenze della nostra terra che sono molteplici e variegate”.