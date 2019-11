Vigili del Fuoco spezzini impegnati nel Ponente flagellato dal maltempo

Liguria - Nella giornata di sabato è partita dal Comando spezzino dei Vigili del Fuoco una "Sezione Operativa di Colonna Mobile" alla volta di Savona. Con "sezione operativa di colonna mobile" si intende un dispositivo formato da uomini e mezzi da inviare presso altri comandi, o regioni, nel caso che le risorse del comando, o della regione, interessati dall'evento non siano sufficienti per far fronte al numero di richieste di intervento, ovvero quando l'evento è di entità tale da richiedere un cospicua e celere risposta in relazione alla sua gravità.



Dato il perdurare delle gravi condizioni meteo che da giorni interessano il ponente ligure la Direzione Regionale Vigili del Fuoco ha disposto l'invio, dal Comando VV.F. di La Spezia, di 9 unità operative e quattro automezzi in "assetto alluvionale" (personale specializzato in tecniche di Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA) e mezzi fuoristrada che rimorchiano carrelli con natanti attrezzati al soccorso in ambiente alluvionale) verso il Comando VV.F. di Savona. I Vigili del Fuoco spezzini sono al momento al lavoro nella zona di Cairo Montenotte.