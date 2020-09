Verifiche fra Massa e Sarzana, traffico ferroviario molto rallentato

Liguria - Il traffico è rallentato per verifiche tecniche sulla linea tra Massa Zona Industriale e Sarzana. Maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:



• FA 35727/35728/35741/35736 Genova Piazza Principe (5:53) – Fiumicino Aeroporto (10:22)

• FB 35861 Genova Piazza Principe (5:13) – Roma Termini (10:03)

• IC 35664 Livorno Centrale (5:25) – Milano Centrale (10:00)

• IC 35666 Livorno Centrale (6:10) – Milano Centrale (10:55)

• R 95904 Pisa Centrale (5:26) – La Spezia Centrale (6:58)

• R 95907/95906 Borgo Val di Taro (5:41) – Firenze Santa Maria Novella (8:50)

• R 95908 Livorno Centrale (5:52) – Milano Porta Garibaldi (10:40)

• R 95909 La Spezia Centrale (7:12) – Pisa Centrale (8:48)