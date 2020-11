Liguria - La Liguria è in fascia gialli, ma i dati trasmessi da Genova a Roma per la determinazione del rischio Covid in Liguria sono all'attenzione dei magistrati. Lo rende noto l'Ansa in questi minuti. La verifica riguarda la veridicità dei numeri che, analizzati dagli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, servono per stabilire le misure più appropriate per i territori. Nelle prossime ore è atteso un nuovo report sulle regioni che potrebbe mutare la classificazione di diversi territori.