Venti fino a 80 Km/h, è questo l'inverno

Liguria - Il Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso un avviso metereologico nel quale si prevedono per oggi lunedì 20 gennaio "venti sostenuti dai quadranti settentrionali con intensità di burrasca forte e raffiche fino a 90/110 km/h su A e al mattino sulla parte occidentale di C, in particolare su rilievi e capi esposti, intensità di burrasca e raffiche fino a 70/80 km/h su B, C (al pomeriggio) e rilievi di D e E. L'intensità di ventilazione favorisce locali condizioni di disagio fisiologico per freddo, in particolare al mattino sulle zone più esposte del versante marittimo.



Dalla mezzanotte le raffiche più forti hanno interessato il Lago di Giacopiane, nell’entroterra del Levante genovese, dove si sono toccati i 154.4 km/h, Fontana Fresca, sopra Sori (Genova) con 117.4 km/h. Altre raffiche significative: Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 97.2 km/h, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con 94 km/h, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con 87.5, Marina di Loano (Savona) con 85.3.