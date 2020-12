Utilizzo risorse Covid da parte della Regione, esposto del Codacons

Liguria - Il Codacons ha presentato un esposto a Corte dei Conti regionale e Autorità anticorruzione in merito all'utilizzo di fondi pubblici e privati per il contrasto dell'emergenza Covid da parte di Regione Liguria. "La Regione ha riferito di aver trasmesso l’istanza al Commissario straordinario (Alisa) indicandolo quale autorità competente – spiega il Codacons nell’esposto - Quest’ultimo, nonostante abbia rinnegato la propria competenza sulle raccolte fondi avviate da Regione, ASL ed ospedali, ha risposto all’istanza comunicando una serie di Deliberazioni adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 con relativi oneri economici. Dalla comunicazione, tuttavia, è impossibile trarre un resoconto chiaro e trasparente delle varie donazioni, della cifra complessivamente raccolta e del modo nel quale i fondi siano stati concretamente impiegati, con indicazione dell’importo ancora a disposizione per futuri interventi".